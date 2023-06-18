تقرير بريطاني يكشف آخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني لهذا اليوم

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأفادت الاستخبارات البريطانية بقولها:" إن الدفاعات الروسية في الجبهات الجنوبية تعمل بنجاح في كثير من الاحيان".

وأضافت ، "أن روسيا وأوكرانيا تتكبدان خسائر عالية فى جبهات القتال هى الأكبر منذ اشتداد معارك باخموت فى مارس الماضى".

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أنه خلال الأيام الأخيرة اشتد القتال العنيف في زابوريجيا وغرب دونيتسك ومحيط باخموت بأوكرانيا.

جدير بالذكر أن لندن تستعد لاستضافة مسؤولين من أكثر من 60 دولة ومئات قادة الشركات العالمية الكبرى لحضور المؤتمر الدولي الثاني، حول إعادة إعمار أوكرانيا المقرر عقده الأسبوع المقبل.

ويوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كلمة إلى المشاركين في افتتاح المؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس.

كما سيشدد سوناك على أن "شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة يجب أن تسير بالتوازي مع رؤية القطاع الخاص لمساعدة البلاد على إعادة البناء والتعافي".

ويلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.

ومن بين القادة السياسيين يتوقع حضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا.