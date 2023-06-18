مساعدة وزير الخارجية الأميركي تصل إلى تل أبيب اليوم

العالم - الأميركيتان

وأعلنت وسائل إعلام عبرية،في وقت سابق،" أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، ستصل إلى "تل أبيب" اليوم الأحد في زيارة دبلوماسية تشمل عدة دول بالمنطقة.

وقالت صحيفة"يسرائيل هيوم"العبرية: إن ليف ستلتقي مع "القيادة السياسية والعسكرية العليا في [إسرائيل] لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك توسيع وتعميق اندماج [إسرائيل] في الشرق الأوسط والحد من سلوك إيران لزعزعة استقرار المنطقة".

وأضافت أن ليف ستتوجه أيضا إلى رام الله وستجري محادثات مع قادة السلطة الفلسطينية لبحث "العلاقات الأمريكية الفلسطينية، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني".

وستلتقي أيضا خلال زيارتها مع شخصيات من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليف ستتوجه خلال الأسبوع الجاري إلى "الأردن وستلتقي مع كبار المسؤولين الأردنيين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية المشتركة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، لــ" تل أبيب" والضفة الغربية تبدأ من 18 حتى 24 يونيو، وتزور"الأردن" في يومي 24 و25 يونيو 2023.

ويكثف المسؤولون الأمريكيون زيارتهم للمنطقة في محاولة لخفض التوتر ومنع جولة تصعيد جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية تصاعد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين، ونية كيان الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات في الضفة الغربية.