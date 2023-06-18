الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حكومة 'بوركينا فاسو' تقرر فتح سفارتها في طهران

حكومة 'بوركينا فاسو' تقرر فتح سفارتها في طهران
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

قررت حكومة بوركينا فاسو فتح سفارتها في عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية طهران وجاء ذلك على لسان وكيل وزارة خارجيتها «عیسی بورو» لدى لقائه المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني «علي باقري» أمس السبت.

العالم - ايران

وقد أكد « بورو» في هذا اللقاء أن ايران تتميز بحضارة وثقافة تاريخية عريقة، مشددا على أن حكومته وبناء على هذا الاساس لديها ارادة سياسية لتعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال وكيل وزارة خارجية بوركينا فاسو، إن حكومة بلاده عازمة على فتح سفارة لها في طهران.

بدوره أشار المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني الى الزيارات التي قام بها مسؤولو كلا البلدين، وتابع قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أدرجت في جدول أعمالها تنمية العلاقات مع بوركينا فاسو.

و رحب «باقري» بتأسيس سفارة لجمهورية بوركينا فاسو في طهران، معتبرا اللجنة المشتركة للتعاون الشامل الآلية المناسبة لمتابعة البرامج والمواضيع المشتركة التي تحظى بإهتمام الجانبين.

الجدير بالذكر ان وكيل وزارة خارجية بوركينا فاسو وصل طهران على رأس وفد من بلاده لدراسة سبل تعزيز التعاون واجراء مشاورات مع المسؤولين الايرانيين بهذا الخصوص.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يتوجه الى جنوب افريقيا للمشاركة في اجتماع "اصدقاء بريكس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. حلقة جديدة من هدن السودان

حكومة 'بوركينا فاسو' تقرر فتح سفارتها في طهران

قتيلان وجرحى بإطلاق نار في مهرجان موسيقي بامريكا

مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك قزوين في 'أستانا'

شاهد بالفيديو.. عن أول نظرة للكعبة المشرفة ..

في مستهل زيارة للمنطقة.. مساعدة وزير الخارجية الأميركي تصل إلى تل أبيب اليوم