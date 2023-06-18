حكومة 'بوركينا فاسو' تقرر فتح سفارتها في طهران

العالم - ايران

وقد أكد « بورو» في هذا اللقاء أن ايران تتميز بحضارة وثقافة تاريخية عريقة، مشددا على أن حكومته وبناء على هذا الاساس لديها ارادة سياسية لتعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال وكيل وزارة خارجية بوركينا فاسو، إن حكومة بلاده عازمة على فتح سفارة لها في طهران.

بدوره أشار المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني الى الزيارات التي قام بها مسؤولو كلا البلدين، وتابع قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أدرجت في جدول أعمالها تنمية العلاقات مع بوركينا فاسو.

و رحب «باقري» بتأسيس سفارة لجمهورية بوركينا فاسو في طهران، معتبرا اللجنة المشتركة للتعاون الشامل الآلية المناسبة لمتابعة البرامج والمواضيع المشتركة التي تحظى بإهتمام الجانبين.

الجدير بالذكر ان وكيل وزارة خارجية بوركينا فاسو وصل طهران على رأس وفد من بلاده لدراسة سبل تعزيز التعاون واجراء مشاورات مع المسؤولين الايرانيين بهذا الخصوص.