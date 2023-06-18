رئيسي يؤكد ضرورة استخدام التقنيات النووية في صناعة السيارات

العالم - ايران

جاء ذلك لدى تفقده اليوم الاحد معرض القدرات الايرانية في الصناعات النووية وقال: ان هذه الانجازات تثبت هذه الحقيقة وهي أن الشبان والعلماء الايرانيين الاعزاء قد بدلوا التهديدات والحظر الى فرص، حيث ان اقامة هذا المعرض تعتبر توجيه رسالة من الصناعة النووية الى الصناعات الاخرى، وأنه كيف يمكن تحقيق النجاح وبلوغ هذا المستوى رغم الحظر والتهديدات.

وأشار الرئيس " رئيسي " في الزيارة الى تأثير التقنية النووية في الجوانب المعيشية للمواطنين وخاصة في مجالات الصحة والزراعة والصناعة بالاضافة الى صناعة النفط والغاز والكثير من المجالات الاخرى، موضحا أن ارادة العلماء الايرانيين في تبديل العلم الى قوة في المجال النووي، تسببت في انقاذ الملايين من المواطنين من الامراض، ويعتبر ذلك من المفاخر الكبيرة لايران.

وشدد على أن البعض في العالم يتصورون أن القوة تكمن في السلاح النووي، الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت اكثر من مرة بأنها ورغم قدرتها على ذلك الا انها لن تذهب الى انتاج مثل هذه الاسلحة الفتاكة انطلاقا من تأكيد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام الخامئي ومعتقداتها الدينية.