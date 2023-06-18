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تطور كبير في الدبلوماسية الايرانية .. سياسة خارجية ظافرة

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

مسار جديد اتخذته ايران في سياستها الخارجية، حسن الجوار، الانفتاح على الشرق والدول ذات الاهتمام المشترك، تعزيز العلاقات مع الدول الاسلامية، والانضمام الى التكتلات الاقتصادية الجديدة.

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في 100 ثانية .. تطور كبير في الدبلوماسية الايرانية .. سياسة خارجية ظافرة

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