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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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نبض السوشيال
وزير الخارجية السعودي: مباحثاتنا اليوم في طهران اتسمت بالإيجابية والوضوح
في 100 ثانية ..
تطور كبير في الدبلوماسية الايرانية .. سياسة خارجية ظافرة
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/06/18/168708958334529400.mp4
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الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش
مسار جديد اتخذته ايران في سياستها الخارجية، حسن الجوار، الانفتاح على الشرق والدول ذات الاهتمام المشترك، تعزيز العلاقات مع الدول الاسلامية، والانضمام الى التكتلات الاقتصادية الجديدة.
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
السياسة الخارجية الايرانية
الدبلوماسية الايرانية
في 100 ثانية
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