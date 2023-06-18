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إيران وأوزبكستان توقعان 11 مذكرة تفاهم

إيران وأوزبكستان توقعان 11 مذكرة تفاهم
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

وقعت إيران وأوزبكستان اليوم الأحد 11 مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد وذلك خلال زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضاييف للجمهورية الإسلامية الإيرانية..

العالم- ايران

واقيمت مراسم توقيع وثائق التعاون بين إيران وأوزبكستان بحضور رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضاييف.

واستقبل رئيس الجمهورية اليوم الاحد نظيره الاوزبكستاني رسميا، في مجمع سعدآباد الثقافي بالعاصمة طهران.

ووصل ميرضاييف الى طهران صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأوزبك، وكان في استقباله وزير الصناعة والمناجم والتجارة عباس علي آبادي.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس اوزبكستان، عقد جلسة محادثات خاصة مع نظيره الايراني آية الله رئيسي، واجراء محادثات وفدي البلدين رفيعي المستوى، والتوقيع على وثائق التعاون الثنائي، والمشاركة في مؤتمر صحفي مشترك.

يذكر ان آخر زيارة قام بها رئيس اوزبكستان الى ايران كانت قبل اكثر من 29 عاما.

وفي سبتمبر/ايلول العام الماضي قام رئيس الجمهورية اية الله رئيسي بزيارة لهذا البلد الواقع في آسيا الوسطى بعد 18 عاما.

تجدر الاشارة الى ان آية الله رئيسي اعلن في اول مؤتمر صحفي بعد انتخابه في مايو/ايار العام 2021، ان من اول اولويات حكومته اقامة العلاقات مع كل دول العالم لاسيما دول الجوار.

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