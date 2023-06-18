بوتين: التضخم في روسيا يقترب من أدنى مستوى تاريخي له + فيديو

العالم – روسيا

وخلال كلمة لة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أكد بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 3.3 بالمئة في شهر نيسان/أبريل، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي قد يقترب من 2 بالمئة بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أن التضخم في روسيا يقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 2.9 بالمئة، موضحا أن عائدات النفط والغاز زادت من كانون الثاني/يناير الماضي إلى أيار/مايو واكتسبت الزخم.

وصرح بوتين قائلاً: "بغض النظر عن العقبات في العام الماضي لم نمشي على درب العزلة بل تعاملنا مع الشركاء الذين يؤدون دور القاطرة في تطوير اقتصادنا."

وأضاف أن: التضخم في روسيا أقل مما هو عليه في العديد من الدول الغربية، ويقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 2.9بالمئة كما أنها عائدات النفط والغاز زادت واكتسبت الزخم.

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