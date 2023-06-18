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بوتين: التضخم في روسيا يقترب من أدنى مستوى تاريخي له + فيديو

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

بطرسبورغ (العالم) 2023.06.18 - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التضخم في روسيا أقل مما هو عليه في العديد من الدول الغربية.

العالم روسيا

وخلال كلمة لة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أكد بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 3.3 بالمئة في شهر نيسان/أبريل، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي قد يقترب من 2 بالمئة بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أن التضخم في روسيا يقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 2.9 بالمئة، موضحا أن عائدات النفط والغاز زادت من كانون الثاني/يناير الماضي إلى أيار/مايو واكتسبت الزخم.

وصرح بوتين قائلاً: "بغض النظر عن العقبات في العام الماضي لم نمشي على درب العزلة بل تعاملنا مع الشركاء الذين يؤدون دور القاطرة في تطوير اقتصادنا."

وأضاف أن: التضخم في روسيا أقل مما هو عليه في العديد من الدول الغربية، ويقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 2.9بالمئة كما أنها عائدات النفط والغاز زادت واكتسبت الزخم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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