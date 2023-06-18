شركة ايرانية توقع عقدا لتطوير محطة تصدير النفط في فنزويلا

العالم- ايران

واستنادا الى هذا العقد، الذي تم توقيعه بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لفنزويلا وبعد توقيع مذكرة تعاون مشترك من قبل وزيري نفط البلدين، بين شركة بتروبارس وشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA)، في اطار عقد( (EPC) سيتم تمويله من قبل الجانب الفنزويلي، في غضون عام، سيتم تحديث السعة التخزينية لميناء خوسيه وتطويره من خلال الإصلاح والبناء والانتهاء وإعادة تأهيل خزانات التخزين والإصلاحات الرئيسية وإصلاح محطات الضخ وسعة التحميل.



ويأتي هذا العقد في سياق سياسة تطوير سلسلة نشاط الشركة، وخاصة التواجد في الأسواق الدولية ، والتي تم اعتمادها من قبل فريق الإدارة الجديد لشركة بتروبارس ومع متابعة اللجنة المشتركة لهذه الشركة وشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) وتقييم وتحديد أولويات فرص مشاركة بتروبارس في المشاريع الرئيسية في صناعة النفط في فنزويلا واستناداً إلى القدرات الإدارية والمعرفة الفنية المتراكمة الناتجة عن تنفيذ خطط التنمية في تطوير حقل بارس جنوبي المشترك.



تجدر الإشارة إلى أن تاريخ التعاون بين شركة بتروبارس وشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) يعود إلى دراسة هندسة النفط للكتل النفطية من 1 إلى 4 في أياكوتشو ، بالإضافة إلى التقييم والاقتراح للمشاركة في مشروع تطوير كتلة النفط الثقيل لحقل النفط دوبوكوبي في فنزويلا.



وتقع 20٪ من احتياطيات النفط العالمية في منطقة أميركا اللاتينية ، وتتمتع فنزويلا بأعلى مستوى من احتياطيات النفط في العالم ، كما أن الانفتاح الاقتصادي في فنزويلا ووجود الشركات العالمية في هذا البلد يجعل بتروبارس تولي اهتمامًا خاصًا بأميركا اللاتينية كأحد أولوياتها وأهم أنشطتها الخارجية.