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هذه هي أعداد المواكب والمفارز الصحية المشاركة بزيارة الإمام الجواد (ع)

هذه هي أعداد المواكب والمفارز الصحية المشاركة بزيارة الإمام الجواد (ع)
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الأحد، عن أعداد المواكب والمفارز الصحية المشاركة بزيارة استشهاد الإمام الجواد (ع)، فيما أشارت إلى أن أعداد الزائرين ستعلن يوم غد.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) عن نائب الأمين العام للعتبة سعد الحجية قوله إن "العتبة الكاظمية المقدسة استقبلت أعداداً غفيرة من الزائرين التي بدأت تتوافد إلى مدينة الكاظمية منذ الجمعة الماضي لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع)، وسط انتشار كافة الجهات الأمنية والخدمية والصحية".

وأضاف أن "عدد المواكب الحسينية التي شاركت بزيارة استشهاد الإمام الجواد (ع) وصل إلى 628 موكباً"، مشيراً إلى أن "عدد المفارز الصحية والعجلات وعجلات الإنعاش المشاركة بالزيارة بلغت 70 عجلة".

وذكر أن "عدد الوجبات التي قدمت للزائرين من قبل مضيف الجوادين وصل إلى 15 ألف وجبة يوميا"، لاًفتا إلى أنه "ضمن المشروع التبليغي، وصلت عدد المحطات التي نشرت داخل العتبة الكاظمية المقدسة وخارجها نحو 50 محطة وبوجود 180 مبلغ ومبلغة ضمن المشروع".

وأكد أن "هناك جهد كبير من ضمن الأقسام الموجودة داخل العتبة الكاظمية المقدسة والجهات الساندة الأخرى وهي بلدية الكاظمية ودوائر صحة بغداد المختلفة ووزارة النقل".

وأشار إلى أن "أعداد الزائرين ستعلن يوم غد، كون الزيارة لم تنتهي حتى الآن وهناك أعداد كبيرة ستصل اليوم ليلاً".

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