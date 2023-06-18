الدفاع الروسية تحبط الهجمات الأوكرانية في 4 محاور..أعنفها في زابورجيا

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وفي بيان لها، أشارت إلى أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها للهجوم على محاور زابوروجيا وجنوب دونيتسك ودونيتسك، وكانت جبهة زابوروجيه الأكثر احتداما".

وبحسب وزارة الدفاع، قامت كييف بقوات تصل إلى ثلاث كتائب تكتيكية معززة بالدبابات والعربات القتالية المدرعة، تحت غطاء من الدخان، بمحاولات فاشلة في عمليات هجومية في عدة موجات في مناطق نوفوبوكروفكا ونوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيا.

بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للاشتباك مع أربعة أرتال من احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالايا توكماتشكا، في مقاطعة زابوروجيا، تم تدمير تسع دبابات، وعشر مركبات قتال مشاة وما يصل إلى تم تدمير عشر عربات قتال مصفحة أخرى.

وأكّدت الدفاع الروسية في بيانها القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 33 دبابة و30 عربة قتال مشاة و35 عربة قتال مصفحة، في سياق الأعمال العسكرية في اتجاه زابوروجيه وحده خلال يوم واحد.

وأضافت: "من خلال الإجراءات والحاسمة لوحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تمّ صدّ جميع هجمات العدو، وعلى مشارف منطقة فريموفسكي، تصدت الإجراءات الحاسمة للوحدات الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية خلال النهار، لأربع هجمات معادية بقوات تصل إلى كتيبة تكتيكية في مناطق نوفودونيتسكوي وروفنوبول في دونيتسك ونوفوداروفكا، في مقاطعة زابوروجيا".

وبحسب البيان، فقد بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 380 جنديا أوكرانيا و35 دبابة و33 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك مدرعتي برادلي، بالإضافة إلى 38 مركبة قتالية مصفحة، بما في ذلك ناقلة أفراد مدرعة من طراز "سترايكر"، وكذلك مدفع "دي 20".

وعلى محور دونيتسك، أدّت الأعمال النشطة لوحدات قوات "الجنوب" إلى صد ثماني هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق مستوطنات كيروفو وبيرفومايسكوي وكراسنوغوروفكا ونيفلسكوي ومارينكا في دونيتسك.

وأدت الضربات الجوية الروسية إلى إلحاق الخسائر بوحدات اللواء الهجومي 79 المحمول جوًا، واللواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 129 في مناطق نوفغورودسكوي وأفدييفكا وبوبيدا في دونيتسك.

وبحسب الدفاع الروسية، فخلال القتال في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين، وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة، وثلاث سيارات، وشاحنتي بيك آب، بالإضافة إلى راجمة غراد، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 109 بالقرب من بلدة سوخيا بالكا.