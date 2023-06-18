ما هي انجازات لقاء اليوم بين بلينكن ونظيره الصيني في بكين؟

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واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بان "بلينكن شدد على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة حيال عدد من القضايا للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير"، مضيفا أن بلينكن دعا تشين لزيارة واشنطن لمواصلة المحادثات.

واستقبل وزير الخارجية الصيني بلينكن والوفد المرافق له عند باب فيلا في ساحة قصر دياويوتاى للضيافة في بكين، حيث أجرى الاثنان محادثة قصيرة باللغة الإنكليزية قبل أن يتصافحا أمام العلمين الصيني والأميركي.

وبعد التوجه إلى غرفة الاجتماعات، لم يدل بلينكن ولا تشين بأي تصريحات أمام المراسلين الذين سُمح لهم بالدخول لفترة وجيزة.

ونشرت مساعدة وزير الخارجية الصيني هوا تشونينغ التي حضرت الاجتماع على تويتر فوق صورة لتشين وهو يصافح بلينكن "أتمنى أن يسهم هذا الاجتماع في إعادة العلاقات الصينية الأميركية إلى المسار الذي اتفق عليه الرئيسان في بالي".

هذا واكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ بعد لقاء انتوني بلينكن في مقر رسمي يقع وسط حدائق ديايوتاي التاريخية في بكين، بان "بكين ملتزمة بإقامة علاقة مستقرة مع واشنطن"، لافتا الى ان "العلاقات مع واشنطن في أدنى مستوياتها منذ 44 عاماً".

وصرح:بــ"أن ملف تايوان يمثّل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع الولايات المتحدة، موضحا إن "قضية تايوان هي جوهر المصالح الجوهرية للصين، وهي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية والتهديد الأبرز لها".

يذكر بان الخارجية الأميركية أعلنت أن وزير الخارجية الصيني وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن بعد إجرائه محادثات اليوم مع انتوني بلينكن في بكين واتفقا على تحديد موعد الزيارة في وقت مناسب للطرفين".