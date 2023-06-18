شاهد.. فرز الفواكه والخضر من حاويات القمامة عمل يعتاش منه الكثيرون في الأرجنتين

العالم – خاص بالعالم

سوق في إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية تعد الأكبر في البلاد.. تجتاز سيدتان وغيرهما كل أسبوع أكثر من 20 كلم بالقطار والحافلة من أجل الوصول إلى السوق.. ومن دون دفع تكاليف إضافية يغادرون مع كنز صغير الى المنزل.. وذلك بعد فرز الفواكة والخضار التي تلقى في حاوية القمامة في السوق المركزية في بوينس آيرس.

وتغادر هاتان الجارتان ومع كل منهما عشرون كيلو غراما من الفاكهة والخضار، لاستهلاك بعضها مع أسرتيهما وتقديم البعض إلى الجيران والبعض الآخر لإطعام الدجاج والأرانب أو حتى لتسميد الحدائق.

وتقول ربة المنزل الأرجنتينية ليمبيا بينتس: "كنت أشتري حبتين من الطماطم مقابل 500 بيسو، وهنا أحصل على كيلوغرامين أو ثلاثة كيلوغرامات مجانا، تكفي لمدة أسبوع أو أسبوعين.. لا أراها نفايات، أشكر الله على حصولي عليها، زوجي يعمل لكن ذلك ليس كافيا."

وتقول غلاديس ميسا: "ما أجمعه في ثلاجتي هو أكثر مما يمكننا شرائه من المتاجر، هناك أشخاص يعودون دائما من أجل فرز الخضار والفواكة من حاوية القمامة، لأنهم يعيشون على ذلك."

وعلى غرار كثر تجمع هاتان السيدتان من حاويات القمامة واحدة تلو الأخرى أوراق سلق حالتها جيدة وطماطم بالكاد تكاد تضررت وحبات برتقال متسخة بقليل من التربة.

وتكمل هذه الفواكة والخضار سلة طعامهما الأسبوعية، أما المنتجات الأخرى مثل الدقيق أو الحليب أو الأرز فتحصلان عليها من أقرب مطابخ للفقراء.. التي تتلقى دعما حكوميا.

وفيما يعاني قرابة 40% من السكان الفقر وتبعاته تسجل الأرجنتين واحدة من أعلى معدلات التضخم في العالم.. والمواد الغذائية هي أحد أكثر السلعة التي شهدت أكبر زيادة خلال العام الماضي.

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