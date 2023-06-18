كبير مستشاري بايدن في السعودية لبحث إمكانية التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي

العالم - الأميركيتان

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي أن "كبير مستشاري الرئيس للشرق الأوسط بريت ماكغورك وصل السعودية لبحث إمكانية التطبيع مع إسرائيل إلى جانب مواضيع أخرى".

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين، إن "ماكغورك وصل السعودية من أجل إجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين ستركز على جهود الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين تل ابيب ورياض ، إلى جانب قضايا أخرى".

وأضاف الموقع أنه "من المتوقع أيضا أن يلتقي ماكغورك بولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، حل القضية الفلسطينية أولا قبل أي عملية تطبيع مع تل أبيب.

وتعد زيارة مستشار بايدن جزءا من جهد دبلوماسي يبذله البيت الأبيض من أجل تحقيق اتفاق سلام إسرائيلي سعودي في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة، قبل أن تستهلك الحملة الانتخابية الرئاسية أجندة الرئيس بايدن، بحسب أكسيوس.

وتأتي زيارة ماكغورك للسعودية بعد أقل من أسبوعين من زيارة أجراها وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، للملكة، التقى خلالها بولي العهد محمد بن سلمان.