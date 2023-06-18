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وزير الخارجية الصيني يبدي استعداده لزيارة الولايات المتحدة

وزير الخارجية الصيني يبدي استعداده لزيارة الولايات المتحدة
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، أبدى خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بكين، استعداده لزيارة الولايات المتحدة في وقت مناسب للطرفين.

العالم-اسيا والباسفيك

وذكر التلفزيون الصيني: "اتفق الطرفان على الحفاظ على تبادل الآراء على مستوى عال. ودعا وزير الخارجية بلينكن، وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، إلى الولايات المتحدة، وأعرب غانغ عن استعداده لزيارة الولايات المتحدة في وقت مناسب لكلا الطرفين".

وأفاد التلفزيون، صباح اليوم الأحد، بوصول بلينكن إلى بكين، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب جملة من القضايا، من بينها تايوان وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، فضلا عن الخلافات المستمرة بشأن التجارة والتكنولوجيا.

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