عبداللهيان: تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جدول اعمالنا

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء امير عبداللهيان، وكيل وزرارة الخارجية في بوركينا فاسو "عيسي بورو"، حيث اشار إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين وتبادل الوفود، وقال إن إيران مهتمة بتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية وقد وضعت ذلك على جدول أعمالها.

ورحب في هذا الاجتماع بتطوير وتوسيع العلاقات المشتركة ووصف اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب في بوركينا فاسو بأنه فرصة جيدة لتنظيم العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتعليمية.

بدوره اعرب وكيل وزرارة الخارجية في بوركينا فاسو، عن ارتياحه لزيارة طهران، وقال أن الهدف من هذه الزيارة هو التعرف على المجالات التي تهم البلدين ، وخاصة العلاقات الاقتصادية.

وأكد عيسى بورو على قرار حكومة بوركينا فاسو في إعادة فتح السفارة وإرسال السفير إلى طهران، مضيفا انه بالنظر إلى إرادة الطرفين في تطوير العلاقات والقدرات الهندسية وتطوير بلدينا، فإن الأرضية اللازمة متاحة لتمتين وتوسيع العلاقات في جميع المجالات.