الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تعلن اليوم الاثنين غرة ذي الحجة والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

السعودية تعلن اليوم الاثنين غرة ذي الحجة والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون اليوم الاثنين هو غرة الشهر.

العالم_منوعات

ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو/ حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت مساء الجمعة الماضية عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.
وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

دراسة تكشف ..مهمات الفضاء الطويلة خطر على صحة الدماغ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل يحمل 'لودريان' معه الى بيروت طرحا جديدا؟

طائر يقتحم قمرة القيادة في سماء الإكوادور ويلطخ الطيار بالدماء

السعودية تعلن اليوم الاثنين غرة ذي الحجة والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

شاهد.. إيران والسعودية خطوة أخرى للأمام

قضم الأظفار قد يؤدي إلى مشاكل صحية ‫خطيرة للأطفال

بينها اثنتان بحالة حرجة.. 10 إصابات بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها