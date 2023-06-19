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البرلماني اللبناني هاني قبيس..

ما حققه المجاهدون من نصر حوّله بعض الساسة الى هزيمة

ما حققه المجاهدون من نصر حوّله بعض الساسة الى هزيمة
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

 أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، أن البعض هذه الايام من ساسة بلدنا من كتل نيابية ورؤساء احزاب ينتظرون قرارات خارجية، لكي يتمكنوا من انجاز استحقاقات لبنانية.

العالم_لبنان

وأوضح قبيسي ان اهم الاستحقاقات انتخاب رئيس للجمهورية، والبعض يعطلون الحوار ويرفضونه، ومن يرفض الحوار يرفض التلاقي والنقاش بل لعله يرفض الاخر بثقافته ورأيه، ورفض الاخر في الوطن هو محاولة لزرع الفرقة والانقسام وهذا امر يهدد الاستقرار الداخلي.

وقال مع الاسف كثيرون يذهبون الى مكان اخر في وطننا، يريدون ان ينتصروا على لبناني اخر عبر تكريس لغتهم وثقافتهم ورأيهم السياسي على فريق يرفضون الحوار معه، هذا منطق غريب وهو بحاجة الى كثير من الترجمة لكي نفهم بعض المواقف السياسية التي لا تريد الخير للبنان، ولا تريد الوحدة والوطنية والحفاظ على الانتصار، فغالبيتهم يسعون لنصر إما لحزبهم او تنظيمهم او لكتلتهم النيابية وينسون الوطن وانتصاره.

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