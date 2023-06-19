ما حققه المجاهدون من نصر حوّله بعض الساسة الى هزيمة

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وأوضح قبيسي ان اهم الاستحقاقات انتخاب رئيس للجمهورية، والبعض يعطلون الحوار ويرفضونه، ومن يرفض الحوار يرفض التلاقي والنقاش بل لعله يرفض الاخر بثقافته ورأيه، ورفض الاخر في الوطن هو محاولة لزرع الفرقة والانقسام وهذا امر يهدد الاستقرار الداخلي.

وقال مع الاسف كثيرون يذهبون الى مكان اخر في وطننا، يريدون ان ينتصروا على لبناني اخر عبر تكريس لغتهم وثقافتهم ورأيهم السياسي على فريق يرفضون الحوار معه، هذا منطق غريب وهو بحاجة الى كثير من الترجمة لكي نفهم بعض المواقف السياسية التي لا تريد الخير للبنان، ولا تريد الوحدة والوطنية والحفاظ على الانتصار، فغالبيتهم يسعون لنصر إما لحزبهم او تنظيمهم او لكتلتهم النيابية وينسون الوطن وانتصاره.