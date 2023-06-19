الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات من اليوم

إعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات من اليوم
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، اليوم الاثنين، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما اعتبارا من اليوم.

العالم-قطر

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها، اليوم الاثنين".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

روابط ذات صلة

المندلاوي: زيارة أمير قطر تدل على نجاح السياسة الخارجية الحالية للعراق

العراق وقطر يوقعان مذكرات تفاهم في مجالات عدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. 34 شهيد وجريح خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

محاصرة 6 جنود للاحتلال اثر اصابتهم في جنين والاحتلال بنقذهم بمروحياته

ليبيا..مجلس الدولة يعلن محمد المزوغي مرشحا لرئاسة "حكومة مصغرة"

عضو فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد: جنين ستبقى عنوانا للمرحلة 

عشرات المستوطنين يقتحمون 'الأقصى'

وانغ يي لبلينكن: لن نقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان