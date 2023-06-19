ليبيا..مجلس الدولة يعلن محمد المزوغي مرشحا لرئاسة "حكومة مصغرة"

العالم-ليبيا

وقال المكتب الإعلامي في بيان عبر "فيسبوك"، إن عددا من أعضاء المجلس التقوا "المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي"، وذلك في إطار "التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة".

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته عن بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.

وأوضح البيان أن اللقاء يأتي ضمن "رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع".

وسبق أن ترشح محمد المزوغي للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بنهاية العام 2021.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مجلس الدولة أن رئيسه خالد المشري أحال إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، "النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6)".

وبالإضافة إلى قانون انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، تفيد الأنباء بأن اللجنة المشتركة "6+6" اتفقت على تشكيل حكومة مصغرة تشرف على تنظيم الانتخابات العامة، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة يتمسك بإشراف حكومته على تلك الانتخابات، رغم ترحيبه بنتائج اجتماعات اللجنة في بوزنيقة المغربية.