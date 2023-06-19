'حماس': لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم

العالم - فلسطين المحتلة

واضاف الزميل حسين عزالدين، ان ذلك يأتي لمناسبة يوم اللاجىء العالمي الذي يصادف غدا الثلاثاء، ان الحركة الجماهيرية لحماس واصت قولها، ان المعاناة تشمل "عدم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودتهم إلى ديارهم، في ظل استمرار الإرهاب الإسرائيلي ورفض الاحتلال الامتثال للقرارات الدولية".

وتابعت الحركة قولها: "إننا في هذا اليوم نشدد على تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومنحهم، في لبنان وباقي مناطق اللجوء، حقوقهم الإنسانية كاملة إلى حين عودتهم".

ودعت إلى "توفير دعم دولي عاجل لوكالة الأونروا كي تقوم بدورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، بخاصة خدمات السكن والصحة والتعليم".

ورفضت "كل المشاريع الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، أو إسقاط صفة اللاجىء، وكل مشاريع التوطين"، معتبرا إياها "تهديدا مباشرا للقضية الفلسطينية وخطرا يجب مواجهته".

وختمت:"ندعم حق شعبنا ومنهم بشكل أساسي اللاجئون في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، فالمقاومة قادرة على صون كل الحقوق الفلسطينية وأهمها حق العودة".