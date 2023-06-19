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ماذا دار في لقاء بين رئيس الوزراء العراقي وبلاسخارت؟

ماذا دار في لقاء بين رئيس الوزراء العراقي وبلاسخارت؟
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت.

العالم-العراق

وأوضح السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، أن "الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم، مبيناً أن الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية.

من جهتها، ثمّنت بلاسخارت الجهود الحكومية في معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات، تأخذ بعين الاهتمام الحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي.

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