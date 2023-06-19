سوريا وعمان تبحثان التحضيرات لانعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة

العالم-سوريا

وجرى خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية السورية العُمانية المشتركة، ومنتدى الأعمال السوري العُماني.

وحضر اللقاء وسيم القطان رئيس مجلس الأعمال السوري العُماني أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، وغياث شمّاع الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال، والملحق في السفارة السورية في مسقط سامر بكور.

كما حضره من الجانب العماني شيخة سليمان العلوي من دائرة المنظمات والعلاقات الدولية، وعبد الله الجابري من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية.