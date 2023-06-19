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سوريا وعمان تبحثان التحضيرات لانعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة

سوريا وعمان تبحثان التحضيرات لانعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

بحث سفير سورية في سلطنة عمان إدريس ميا مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فيصل بن سعيد الرواس التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

العالم-سوريا

وجرى خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية السورية العُمانية المشتركة، ومنتدى الأعمال السوري العُماني.

وحضر اللقاء وسيم القطان رئيس مجلس الأعمال السوري العُماني أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، وغياث شمّاع الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال، والملحق في السفارة السورية في مسقط سامر بكور.

كما حضره من الجانب العماني شيخة سليمان العلوي من دائرة المنظمات والعلاقات الدولية، وعبد الله الجابري من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية.

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سوريا وعمان تبحثان التحضيرات لانعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة