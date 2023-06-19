جیش الاحتلال یعترف بإصابة طائرة "أباتشي" برصاص المقاومين في جنين

العالم-الاحتلال

وقالت صحيفة معاريف العبرية إن الطلقات أصابت ذيل مروحية الأباتشي خلال الأحداث في جنين مما يوضح تعقيد وخطورة الأحداث واستخدمت قوات الاحتلال طائرات مروحية في قصف مواقع في جنين، في محاولة لتخليص جنودها المحاصرين في المدينة.

وفي نفس السياق أعلن الجيش إعطاب 7 آليات عسكرية مصفحة له بعبوات محلية الصنع في اقتحام مدينة جنين الذي نفذه صباح اليوم.

وأصيب 7 جنودٍ إسرائيليين خلال كمين محكم نفذته المقاومة، إضافة لإعطاب آليات إسرائيلية شاركت في العملية.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين عن تمكن مجاهديها من إيقاع قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم، وإمطارها بوابل من العبوات المتفجرة ثم تلاها زخات كثيفة من الرصاص.

وتحدت كتائب القسام العدو الصهيوني بأن يكشف عن الإصابات المحققة، والخسائر التي لحقت في صفوف جنوده وقواته.