حزب ألماني يدعو إلى حل الاتحاد الأوروبي

العالم- اوروبا

وكتبت صحيفة "Welt" الألمانية، نقلا عن مشروع برنامج الحزب قبل الانتخابات إلى البرلماني الأوروبي: "صبرنا تجاه الاتحاد الأوروبي قد نفد. لذلك نسعى إلى حل منظم للاتحاد الأوروبي وإنشاء مجموعة اقتصادية أوروبية جديدة وفق المصالح، أي اتحاد الأمم الأوروبية بدلا منه".

ويرى مؤلفو المشروع أن الاتحاد الأوروبي ونخبته العالمية تخلت منذ وقت بعيد عن الأفكار الأصلية لمؤسسي المجتمع الأوروبي وحولت الاتحاد الأوروبي إلى "هيكل غير ديمقراطي" يجذب المزيد من العنف و"تديره البيروقراطية الخارجة عن السيطرة".

كما يسعى "البديل من أجل ألمانيا" إلى حل البرلمان الأوروبي ومواجهة القيود المقبلة على السيادة الوطنية لصالح الاتحاد الأوروبي. أما القرار حول انضمام ألمانيا إلى مجموعة أوروبية جديدة سيتم تأسيسه بدلا من الاتحاد الأوروبي، فيرى الحزب أن اتخاذه يجب أن يتم على أساس نتائج الاستفتاء العام.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع برنامج الحزب في مؤتمر الحزب في مدينة ماغديبورغ في نهاية يوليو القادم.

وتظهر استطلاعات أخيرة للرأي العام في ألمانيا نمو شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى أقصى حد منذ تأسيسه. وتدل نتائج استطلاع للرأي العام التي نشرها معهد "YouGov" في وقت سابق من هذا الشهر، على أن 20% من الناخبين الألمان جاهزون للتصويت لصالح هذا الحزب، أي أكثر بمقدار 1% من مؤشرات الحزب الرئيسي في التحالف الحاكم وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني. والحزب الوحيد الذي يتقدمه هو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض الذي يؤيده 28% من الناخبين.