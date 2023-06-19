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بحث القضايا الأمنية بالبلاد في اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية

بحث القضايا الأمنية بالبلاد في اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية
الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي البرلمانية ، عن بحث القضايا الأمنية بالبلاد في لجنة الامن القومي بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اليوم الاثنين.

العالم - ايران

وفي إشارة إلى تفاصيل اجتماع اللجنة مساء اليوم (الاثنين ) ، قال أبو الفضل عمويي ، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: إن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي عقدو مساء اليوم اجتماعا بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان.

وأضاف: في هذا الاجتماع هنأ أعضاء اللجنة أحمديان بتعيينه ممثلا لقائد الثورة الاسلامية وأمينا للمجلس الأعلى للأمن الوطني ، متمنين له التوفيق في هذه المسؤولية ، وأشادوا بجهود علي شمخاني خلال فترة عمله.

وصرح المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان: ان اعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان ، استعرضو وجهات نظرهم حول التحديات والأولويات الأمنية للبلاد ، واكدوا على ضرورة التواصل المستمر بين اللجنة المتخصصة التابعة لمجلس الشورى والأمانة العامة.

وأضاف عمويي: في هذا الاجتماع ، أشار أحمديان أيضًا إلى المكانة الرفيعة للبرلمان في الهيكل السياسي والقانوني للبلاد ، وأكد على أهمية النهج الشامل للتشريع وضرورة مراجعة القوانين في ضوء القضايا الراهنة للبلاد كما رحب أحمديان بعلاقة العمل بين أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الشورى .

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بحث القضايا الأمنية بالبلاد في اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية

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