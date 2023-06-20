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عبداللهیان: سياسة ايران الخارجية تعتمد على توسيع علاقات مع دول الجوار

عبداللهیان: سياسة ايران الخارجية تعتمد على توسيع علاقات مع دول الجوار
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، إن مواصلة التطوير الشامل للعلاقات مع دول الجوار يأتي ضمن المبادئ الالرئيسية للسياسة الخارجية المتوازنة التي تتبناها الحكومة الايرانية.

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الايراني فجر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطریة الدوحة على رأس وفد سياسي حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد وبعد اختتام زيارته لقطر سيتوجه الى سلطنة عمان .

وقال امير عبداللهيان عن هذه الجولة: مواصلة التطوير الشامل للعلاقات مع دول الجوار يمثل احدى الدعائم الرئيسية لنظرية السياسة الخارجية المتوازنة التي تتبناها الحكومة الايرانية.

وأکد أن الدول المجاورة لإيران تتمتع بامكانيات اقتصادية وتجارية وسياسية بالغة الاهمية، مضیفا : توجهت اليوم لزيارة قطر وعمان من اجل تعزيز العلاقات ومتابعة القرارات المتخدة في الزيارات المتبادلة السابقة لكبار المسؤولين .

وتأتي زيارة الوزير أميرعبداللهيان إلى قطر تلبية لدعوة من نظيره القطري.

ومن اهم المواضيع المطروحة على جدول اعمال وزير الخارجية في قطر، اجراء المحادثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وكذلك القضايا المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر وما شابهها.

وبعد قطر سيتوجه وزير الخارجية إلى مسقط للتشاور مع السلطات العمانية.

ويرافق أمير عبد اللهيان مجموعة من المسؤولين منهم مساعد الوزير للشؤون التنفيذية مجتبى بني أسدزاده وعضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي إبراهيم رضائي ومستشار وزير الخارجية للشون الدبلوماسية العلمية علي رضا كوهكن.

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عبداللهیان: سياسة ايران الخارجية تعتمد على توسيع علاقات مع دول الجوار

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