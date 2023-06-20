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حماس: اقتحام المصلى القبلي وإخراج المعتكفين منه جريمة خطيرة

حماس: اقتحام المصلى القبلي وإخراج المعتكفين منه جريمة خطيرة
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة حماس، اقتحام قوات الاحتلال للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وإخراج المعتكفين منه، مساء أمس الاثنين.

العالم- فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، إن اقتحام المصلى القبلي وإخراج المعتكفين ومسؤولي الأوقاف منه والاعتداء عليهم جريمة خطيرة وتصعيد للحرب الدينية في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي أن الاعتداء الهمجي على حرمة المسجد الأقصى في الليلة الثانية من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة يؤكد نوايا الاحتلال الخبيثة لتفريغ المسجد من المسلمين المرابطين والمعتكفين، لاستكمال مخططات السيطرة عليه وتقسيمه ومنع أي مظهر من مظاهر حمايته.

وأكد أن واجب الوقت إفشال مخططات الاحتلال، عبر تكثيف شد الرحال والرباط في الأقصى والتصدي لهذه الانتهاكات الصهيونية المريبة، والوقوف سدا منيعا أمامها، وخاصة فيما تبقى من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وشدد حمادة على ضرورة التحرك العربي والإسلامي لنصرة القدس والمساهمة الحقيقية في لجم الاحتلال وإنقاذ المسجد الأقصى.

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