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وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارته إلى قطر وعمان يجري خلالها مباحثات حول العلاقات الثنائية ومستجدات المفاوضات النووية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

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