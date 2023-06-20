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الاستخبارات الروسية تعلن..

الجيش الروسي يصد هجوما لقوات الناتو وليس للقوات الأوكرانية

الجيش الروسي يصد هجوما لقوات الناتو وليس للقوات الأوكرانية
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد مدير جهاز الاستخبارات في الخارجية الروسية، أن "الجيش الروسي يصد هجوما لقوات الناتو وليس للقوات الأوكرانية".

العالم - روسيا

يتبع..

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