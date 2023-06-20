شاهد.. معاناة النازحين السوريين في ريف دمشق بعدسة العالم

العالم - سوريا

قبل نحو خمسة سنوات عبرت هذه العائلات درب اللجوء الطويل الى مركز الايواء في منطقة الحرجلة بريف دمشق، اثر اخراج المسلحين اهالي بلدتي الفوعة وكفريا بريف ادلب، بعد حصار طويل تجاوز الثلاث سنوات، اما اليوم تعيش تلك العائلات بالاضافة الى ازمة اللجوء تبعات "قانون الحصار" الاقتصادي الخانق على البلاد.



ثفيل هو حمل الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا على النازحيين حالهم حال كل اهل البلاد، لكن الاكثر تأثرا هم الاطفال الذين يفتقدون الكثير من الاغذية على الموائد، بسبب غلاء اسعارها وتعمل المنطمات الاغاثية السورية لتعويض هذا النقص والتأقلم من حدة الازمة والحد من تداعياتها.



يؤكد النازحون هنا بالتزامن مع اليوم اللاجئ العالمي ﻋﻠﻰ أهمية تفعيل دور المجتمع الدولي في ﺪﻋم ﻣﺴﻌﺎﻫﻢ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ من جديد.

ويطالب النازحون بتفعيل دور المجتمع الدولي في مساعدة دمشق على ايجاد أفضل طريقة تعيدهم الى مناطقهم.

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