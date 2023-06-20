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مصدر أمني سوري: القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا

مصدر أمني سوري: القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على أعضاء خلية إرهابية نفذت سلسلة من عمليات اغتيال، استهدفت عددا من رجال الشرطة والجيش السوريين جنوبي البلاد.

العالم- سوريا

وأفادت وكالة "إسبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني سوري: "الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية مكلفة بتنفيذ الاغتيالات، وذلك عقب عملية نوعية نفذتها القوى الأمنية في محيط مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط".

وأضاف المصدر أن العملية تخللها اشتباك بالأسلحة الخفيفة، مما أدى لمقتل مسلح من أفراد الخلية الإرهابية، كما تمت مصادرة أسلحة في الموقع.

وأوضح المصدر أن "الخلية الإرهابية كانت قد نفذت 3 عمليات اغتيال خلال الأسبوع الفائت، وأسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش".

وبين المصدر أن "المجموعة الإرهابية كانت تنفذ عملياتها عبر الدراجات النارية، وذلك تسهيلا لفرارها من الموقع عبر الأراضي الزراعية".

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مصدر أمني سوري: القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا

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