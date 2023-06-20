كمين "بأس الاحرار" يغير معادلة المواجهة في جنين

العالم - ما رأيكم

وقال الباحث السياسي حمزة البشتاوي ان المواجهات الاخيرة في جنين جديدة على صعيد النتائج وليست جديدة على صعيد المقدمات فهناك استعدادات مسبقة من قبل سرايا القدس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية للعمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال خاصة في شمال الضفة الغربية.

واضاف ان المقاومون الفلسطينيون على استعداد دائم للعمليات التي يقوم بها الاحتلال وكان في السابق حديث بالاوساط الامنية والعسكرية الاسرائيلية عن عملية سور واقي رقم 2 تشمل كل مناطق الضفة الغربية ،ثم في ظل هذا الصمود الفلسطيني والنجاح في معركة ثأر الاحرار اختلفت المعادلة وبدء يتحدث الجيش الاسرائيلي عن عملية عسكرية محدودة تستهدف شمال الضفة ،ثم تراجعوا في ظل الصمود الفلسطيني في الضفة الغربية وبدأو يتحدثوا عن عملية تستهدف مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس.

وتابع انه تضررت الآلية العسكرية الاسرائيلية التي يتباهى بها الاسرائيليون والامريكيون، فالعربات التي ضربت هي من نوع فهد وهي صناعة امريكية اسرائيلية مشتركة وهي ايضا صناعة جديدة متقدمة وادعوا انها تقاوم كل العبوات والقذائف الصاروخية وتواجه كل التحديات في الميدانـ والان المقاومون الفلسطينيون استطاعوا تدمير كل هذه العربات المقتحمة بعبوات تزن 40كجم و المستوى الامني الاسرائيلي يقول الان ان هذه العبوات انها شبيه لما كان يواجهه في جنوب لبنان، لذا فان الشباب الفلسطيني يستند الى خبرات تشمل ثقافة كل المقاومة بكل قواها.

من جانبه قال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان ان هذه العملية اكدت على ان خيار المقاومة هو الخيار الامثل لتحرير فلسطين واكدت على وحدة الخندق والبندقية وان كل قوى المقاومة اكدوا على وحدة الدم والخندق.

واوضح ان الجديد في هذه المواجهة بجنين ان الاحتلال الصهيوني كان يحسب انه يمكنه ان يجتاح ويغتال ويعتقل من شاء دون اذى او اضرار محدودة لكن ما حدث يدلل على تطور في امكانات واداء المقاومة الفلسطينية في جنين وهذا يدلل على نوعية الاسلحة والعبوات المستخدمة ومفاجاة الاحتلال بهذه العبوات بالاضافة الى التكتيك الذي انتهجته المقاومة في الايقاع بقادة الاحتلال وجنوده في كمين محكم، و هذا تطور استخباراتي لدى المقاومة ما يعني ان المقاومة في حالة ارتقاء.

هذا واعتبر القيادي في حركة الجهاد الاسلامي اسعد جودة ان المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية شكلت كابوس وزلزال للاحتلال.

واشار الى ان العدو كان يخطط لمعركة طويلة يستهدف فيها اضعاف جنين لانها تعتبر مصدر الالهام والاشعاع في الحالة الثورية التي حدثت في الضفة لكنه فشل وجر اذيال الخيبة رغم ارتقاء شهداء فلسطينيون.

واضاف ان هذا الكمين المحكم يدلل على ان قدرة المقاومة وامكانات المقاومة واداءها يعطي دلالة على انها مستمرة ومتطورة ولديها برنامج واعي وان المقاومة في الضفة الغربية ليست حالة عابرة بل حالة مؤسسة.

ما رأيكم...

كيف نجح المقاومون في مخيم جنين من تغير قواعد الاشتباك مع العدو ؟

اي معادلة عسكرية وامنية فرضها المقاومون الفلسطينيون على الاحتلال؟

هل تفتح عملية بأس الاحرار مسار استخدام العبوات الناسفة ضد الاليات؟

ما تداعيات تعاظم قدرات المقاومة في الضفة على واقع الاحتلال المأزوم؟