شاهد.. الاحتلال يكمل عملية تهويد قلعة القدس في باب الخليل

العالم - خاص بالعالم

اعمال تهويد بحجة الترميم لقلعة القدس التاريخية وما تحتوية من عبق تاريخي وجد منذ مئات السنين بباب الخليل بقلب المدينة المحتلة ولتحويل مسجدها الى مزار وكنيس ضمن مخطط التهويد الاستيطاني المتعارف علية باسم تغير وجه القدس.



المرحعيات الدينية والوطنية اعتبرت بأن قلعة القدس ومسجدها هما شاهدان تاريخيان وحضاريان على عروبة المدينة المقدسة، وأن تحويلهما إلى متحف توراتي وإلباسهما ثوباً يهودياً لا يعطي الاحتلال ولا روايته المزورة أي أحقية سياسية أو شرعية تاريخية في مدينة القدس المحتلة، وستبقى القلعة عصية على التهويد، وستبقى على الدوام شاهدة على همجية الاحتلال وعدوانه المستمر على تاريخ المدينة المقدسة.



تحتوي القلعة إضافة إلى الغرف التي كانت تستخدم مكاتب للقيادة الاسلامية أو سجونا، على مسجدين أحدهما صيفي يقع أسفل المئذنة لا يستخدم الآن، وآخر شتوي يقع في زاويتها الشرقية يستخدمه الاحتلال معرضا، كما يحتوي سورها على تحصينات عسكرية للاحتلال.



