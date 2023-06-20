الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الاحتلال يكمل عملية تهويد قلعة القدس في باب الخليل

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

استكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات استمرت ثلاث سنوات لتهويد برج قلعة القدس ومسجدها التي تسميها قلعة داود في باب الخليل بالقدس المحتلة، ودانت المرجعيات الدينية والوطنية عمليات التهويد التي تطال المواقع التاريخية والاسلامية في المدينة المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

اعمال تهويد بحجة الترميم لقلعة القدس التاريخية وما تحتوية من عبق تاريخي وجد منذ مئات السنين بباب الخليل بقلب المدينة المحتلة ولتحويل مسجدها الى مزار وكنيس ضمن مخطط التهويد الاستيطاني المتعارف علية باسم تغير وجه القدس.

المرحعيات الدينية والوطنية اعتبرت بأن قلعة القدس ومسجدها هما شاهدان تاريخيان وحضاريان على عروبة المدينة المقدسة، وأن تحويلهما إلى متحف توراتي وإلباسهما ثوباً يهودياً لا يعطي الاحتلال ولا روايته المزورة أي أحقية سياسية أو شرعية تاريخية في مدينة القدس المحتلة، وستبقى القلعة عصية على التهويد، وستبقى على الدوام شاهدة على همجية الاحتلال وعدوانه المستمر على تاريخ المدينة المقدسة.

تحتوي القلعة إضافة إلى الغرف التي كانت تستخدم مكاتب للقيادة الاسلامية أو سجونا، على مسجدين أحدهما صيفي يقع أسفل المئذنة لا يستخدم الآن، وآخر شتوي يقع في زاويتها الشرقية يستخدمه الاحتلال معرضا، كما يحتوي سورها على تحصينات عسكرية للاحتلال.


روابط ذات صلة

حماس تزف الشهيدين الزعول والجعص وتؤكد مواصلة النضال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصدر أمني سوري: القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا

شاهد.. شاب سوري يحول الخردة إلى تحف فنية

نمور من ورق.. 'فهد' اليوم في جنين بعد 'ميركافا' الامس في لبنان

شاهد.. اختفاء غواصة سياحية في موقع حطام سفينة تيتانيك!

بالصور... مراسم تشييع جثماني الشهيدين الجعص والزعول في جنين و بيت لحم

مركز الأمن النووي الايراني ينفي ما تردد عن تلوث نهر أرس الحدودي بمواد مشعة