كنعاني: جولة عبد اللهيان في الخليج الفارسي تبشر بمستقبل مشرق للمنطقة

العالم - ايران

وكان " عبد اللهيان " قد وصل الدوحة عاصمة قطر فجر اليوم الثلاثاء هي المحطة الاولى لجولته التي قادته الى هذا البلد حيث من المقرر أن يناقش مع كبار المسؤولين فيها العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، ثم يتوجه بعدها الى سلطنة عمان.

وأكد " كنعاني " الذي يرافق وزير الخارجية في هذه الجولة في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر، أن المنطقة تشهد حاليا تحركا ايجابيا من خلال المزيد من تعزيز العلاقات والمحادثات مع دولها.

وشدد المسؤول على أن زيارة وزير الخارجية السعودي الى الجمهورية الاسلامية الايرانية واستئناف نشاط السفارتين الاماراتية والقطرية والجولة الاقليمية التي يقوم بها وزير الخارجية الى دول الخليج الفارسي، تبشر كلها بمستقبل مشرق يقوم على اساس التعاون البناء بين دول المنطقة فيمابينها.