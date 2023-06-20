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كنعاني: جولة عبد اللهيان في الخليج الفارسي تبشر بمستقبل مشرق للمنطقة

كنعاني: جولة عبد اللهيان في الخليج الفارسي تبشر بمستقبل مشرق للمنطقة
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث بإسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية " ناصر كنعاني " الجولة الاقليمية التي يقوم بها رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني " حسين أمير عبد اللهيان " في الخليج الفارسي بأنها تبشر بمستقبل مشرق للمنطقة والتعاون البناء بين الدول فيها.

العالم - ايران

وكان " عبد اللهيان " قد وصل الدوحة عاصمة قطر فجر اليوم الثلاثاء هي المحطة الاولى لجولته التي قادته الى هذا البلد حيث من المقرر أن يناقش مع كبار المسؤولين فيها العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، ثم يتوجه بعدها الى سلطنة عمان.

وأكد " كنعاني " الذي يرافق وزير الخارجية في هذه الجولة في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر، أن المنطقة تشهد حاليا تحركا ايجابيا من خلال المزيد من تعزيز العلاقات والمحادثات مع دولها.

وشدد المسؤول على أن زيارة وزير الخارجية السعودي الى الجمهورية الاسلامية الايرانية واستئناف نشاط السفارتين الاماراتية والقطرية والجولة الاقليمية التي يقوم بها وزير الخارجية الى دول الخليج الفارسي، تبشر كلها بمستقبل مشرق يقوم على اساس التعاون البناء بين دول المنطقة فيمابينها.

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