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شاهد.. الفلسطينيون في لبنان يحيون يوم اللاجئ العالمي

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

اقيمت في لبنان العديد من الفعاليات داخل مخيمات اللاجئين وخارجها بمناسبة اليوم العالمي للجوء المصادف للعشرين من يونيو/ حزيران، حيث شددوا على حق العودة الحتمي الى فلسطين المحتلة عبر المقاومة.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في لبنان، إن فعاليات اللاجئين في لبنان توزعت بين المخيمات ووقفات رمزية امام مراكز الأونروا والمنسقية العامة للامم المتحدة في منطقة بئر حسن، حيث سلمت رسائل نددت بالدور التي تمارسه الامم المتحدة والذي اعتبرته دور مقصر في عملية مواكبة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

وخلال الفعاليات، ركزت القوى والفصائل الفلسطينية على التقصير الذي تمارسه المنظمات الدولية والأمم المتحدة في تطبيق القرارات ذات الصلة، وعدم الضغط على الكيان الإسرائيلي لتنفيذها، فيما شددت على حق العودة الحتمي الى فلسطين المحتلة، ورأت أن الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو المقاومة لتحرير كامل التراب المحتل.

كما احيا اللاجئين الفلسطينيين يوم اللاجئ العالمي في مخيم برج البراجنة وأكدوا على حق العودة وتقصير منظمة الأونروا في تلبية احتياجاتهم.

ويوم اللاجئ العالمي هو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، ويصادف 20 يونيو من كل عام. ويسلط هذا اليوم الضوء على عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربا من الاضطهاد والاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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