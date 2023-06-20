قلق صهيوني بعد كمين المقاومة لمدرعة إسرائيلية في جنين بالضفة

العالم – العين الإسرائيلية

كما يلقي البرنامج الضوء على استمرار الاحتجاجات ايضا ضد حكومة نتنياهو والانقسامات التي حصلت داخل الائتلاف الحكومي التي بقيت محطة اهتمام اعلام العدو الذي سرّع ايضا قرار توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتملة.

واستعرض البرنامج مشاهد حية عن عملية تفجير العبوات الناسفة بآليه العدو الاسرائيلي المحصنة واعطابها كليا خلال معركة بأس الأحرار وزعتها وحدة الهندسة في كتيبة جنين.

حيث قامت وحدة الهندسة في سرايا القدس كتيبة جنين بتفجير عبوة من نوع التامر في ناقلة الجند النمر المحصنة واصابتها بشكل مباشر واعتبطها خلال معركة بأس الأحرار في التاسع عشر من يونيو من عام 2023.

كما سلط البرنامج الضوء على ما حصل في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة واعتباره امرا غير عادي ويثير الكثير والكثير من التساؤلات في الكيان فاستقدام مروحية الاباتشي في المواجهات مع الفلسطينيين هناك لاول مرة منذ 20 عاما وتفجير العبوات الناسفة واعطاب اكثر من 7 اليات أدت الى اصابة 7 جنود اسرائيليين يشكل فشلا استخباريا صهيونيا واضحا.

وحول التساؤلات التي يضج بها اعلام العدو بعد مواجهات جنين البطولية وتزداد هذه تساؤلات وتتحدث عن فشل استخباري وعن استخدام الافاتشي واليات بعبوات ناسفة ودلالة هذه التساؤلات، اكد الباحث السياسي والمتابع للشان الاسرائيلي هادي القبيسي أن ما حصل يبدو ان هناك قرار للدخول في مستوى جديد المواجهة في الضفة ما قبل المقاومة لان حجم العبوة الناسفة فاذا جمعنا حجم العبوات الصغيرة والمعروفة بالكوع بالضفة ودمجناها وجمعناها في مكان واحد فستكون قدرتها التفجيرية اكثر من 40 كلغ.

ولفت القبيسي الى أن هنالك قرار بالتحول الى مستوى جديد من المواجهة وهناك استعداد جيد لهذا المستوى الجديد من الناحية التكتيكية ومن الناحية المعلوماتية ومن ناحية التخطيط والتنفيذ، فاذا لاحظنا في الفيديو فان العبوة الناسفه انفجرت تحت الآلية وهناك حفر لهذه المتفجرات، وبالتالي هناك تحضير لهذه العبوة ولم تكن العبوة في جانب الطريق وضعت على عجل، وانما كانت مهيأة قبل قدوم القوات الاسرائيلية، وبالتالي يوجد تخطيط وعمل استخباري وعمل استطلاعي جيد جدا وفهم لتكتيكات حركة جيش الاحتلال، وبالتالي دخلنا في مرحلة جديده ينبغي ان ننتظر، وقد يكون لدى المقاومة الكثير من الاوراق التي ستظهر تباعا خلال المرحلة القادمة وبالتدريج.

كما سلط البرنامج الضوء على حصاد المقاومة في مخيم جنين والذي قوبل بردود في مواقع التواصل الاسرائيلية من جانب شخصيات سياسية وعسكرية واعلامية حيث قال سموتريتش مغرداً على تويتر:" حان الوقت لعملية واسعة في شمال الضفة الغربية واعادة الردع .. حان الوقت لادخال سلاح الجو والمدرعات والحفاظ على حياة جنودنا".

كما تطرق البرنامج الى اطلاق حكومة نتنياهو لدى وزير المالية سموتريتش لهجمات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وذلك عبر توسيع الصلاحيات في محاولة لارضائه بعد صدمة انتخاب الكنيست لمندوبة المعارضة في لجنة تعيين القضاة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...