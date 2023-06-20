التصعيد في الضفة.. جنين على صفيح ساخن

العالم - البوصلة

وأقر جيش الاحتلال الاسرائيلي باصابة سبعة من جنوده إثر تعرض آليتهم العسكرية لكمين في جنين، ما يؤكد وجود مقاومة كبيرة من جانب الفلسطينيين في المدينة.

العملية العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال في جنين، وفشل ما كانت تهدف اليه، تظهر قوة المقاومة وخلاياها في الضفة الغربية، حيث باتت تشكل رعبا حقيقيا لكيان الاحتلال. وكشفت هشاشة بنيته العسكرية والامنية.

يوجد وراء كل باب وجدار في مخيمات قطاع غزة والضفة والشتات حكاية لاجئ آمن لستة وسبعين عاما بانه سيعود يوما الى بلاده المحتلة وان لم يولد فيها. اجرت مراسلة قناة العالم جولة في مخيم الشاطئ بقطاع غزة للحديث عن ظروف اللاجئ الفلسطيني الذي مازال يؤمن بالعودة يوما الى اراضيه.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول سبب اصرار جيش الاحتلال على اقتحام جنين؟ وهل يمكن لجنين ان تصمد واين السلطة مما يحدث؟ وهل يمكننا القول ان جنين هي فتيل البارود الذي قد ينفجر بوجه الاحتلال اذا اصر على الاقتحام؟ وهل تفاجئ الاحتلال بصمود اهالي جنين الاسطوري هذا؟



كما يبحث البرنامج في كيفية تمكن اهالي جنين بالصمود الى الان وهل الاسلحة التي بحوزتهم تساعدهم على الصمود اكثر؟ ماذا تغير في جنين قبل عقدين وحتى الان؟ استراتيجية المقاومة في الربط بين الجبهات اي بين الضفة وغزة والاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين هل نستطيع القول ان المعركة المقبلة ستغيير الوقائع على الارض بصورة كبيرة؟ حكومة نتنياهو الهشة والمحاطة بعدة ازمات داخلية وخارجية هل يمكنها ان تتحمل معركة جديدة يدخل فيها قطاع غزة؟

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

- نجيب مفارجة كاتب ومحلل سياسي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...