حجم التبادل التجاري بين إيران والهند بلغ 5 مليارات دولار

العالم - إيران

المسؤول الذي كان يتحدث في ملتقى تعريف الفرص وامكانات الحضور في أسواق الهند، واجتماعه بالسفير الهندي في طهران أمس الإثنين، قال إن: الحكومة الحالية قررت تعزيز علاقاتها مع الدول التي تربطها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات تاريخية وثقافية وتجارية جيدة.

وأضاف قائلا: إن إقامة العلاقات التجارية مع الهند تعتبر من الأولويات لدى إيران، لذا فإن على منظمة تنمية التجارة تعزيز هذه العلاقات مع هذا البلد وزيادة صادرات السلع والتركيز على الخدمات التقنية والهندسية.

وأكد ضيغمي أن العلاقات التجارية بين طهران ونيودلهي كانت في السابق جيدة، إلا أن فرض الحظر على إيران تسبب مواجهة الأخيرة بعض المشاكل في تصدير سلعها إلى الهند، مشددا على أنه ورغم ذلك فإن نسبة العلاقات التجارية بين البلدين ارتفعت إلى 5 مليارات دولار في العام الماضي.