مقتل الرئيسة المشتركة لمقاطعة القامشلي بقصف تركي شمال شرق سورية

العالم- سورية

وقالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة تركية قصفت سيارة بعد ملاحقتها على الطريق العام بين مدينتي القامشلي والمالكية في ريف الحسكة شمال شرقي سورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح خطيرة.

وبحسب المصادر، فإنّ الرئيسة المشتركة لمقاطعة القامشلي يسرى درويش والمستشارة ريحان شويش من بين القتلى، بالإضافة إلى سائق السيارة، بينما أصيب الرئيس المشترك لمقاطعة القامشلي كابي شمعون بجروح.

وكان القصف التركي على مناطق سيطرة "قسد" شمالي سورية، قد أسفر، الأسبوع الماضي، عن خسائر بشرية في صفوفها وفي صفوف قوات النظام جراء استهداف مناطق مشتركة السيطرة بين الطرفين.