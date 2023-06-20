إيران والعراق يبرمان مذكرة تفاهم رياضية

العالم - إيران

وذكر بيان للاتحاد العراقي اوردته السومرية نيوز، أنه حضر التوقيع، الذي جرى في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالعاصمة بغداد، عضوا المكتب التنفيذي في الاتحاد (فراس بحر العلوم وغالب الزاملي) والأمين العام للاتحاد محمد فرحان.

وأوضح البيان، أنه تهدف بنود مذكرة التفاهم بين الاتحادين، والتي تمتد لعام واحد ويمكن تجديدها تلقائياً لعام آخر، وتدخل حيز التنفيذ من تأريخ إبرامها، إلى تكثيف التعاون في مجال اللعبة وتقوية العلاقات بين الطرفين.

كما تفضي المذكرة، بحسب بيان الاتحاد، إلى التعاون في تطوير علاقات قوية بين الاتحادات الخاصة بكل منهما من أجل المنفعة المتبادلة والترويج والنمو والنجاح لكرة القدم في كلا البلدين، إلى جانب التعاون فيما يتعلق بمنافسات الدوري والتدريب، بما في ذلك تدريب حراس المرمى واللياقة البدنية.

كما تنص فقرات مذكرة التفاهم، إلى الارتقاء بمجال الطواقم التحكيمية وتنشيط كرة القدم النسائية في الدوري والأندية والمنتخبات، فضلاً عن إقامة المباريات الودية والمعسكرات للفرق الوطنية لكل الفئات العمرية وكرة الصالات وهيكلة البراعم وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب والطب الرياضي، وتبادل المعلومات بتنظيم مسابقات فئة الشباب، والتسويق والأكاديميات وتبادل الملاكات الفنية والإدارية والتنظيمية.

كما تحوي بنود المذكرة، وفق البيان، على تبادل الخبرات والتجارب في حلول تكنولوجيا المعلومات والبرامج التعليمية.