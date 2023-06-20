الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ حمودي يستقبل خرازي ويثمن تسهيلات إيران لاستمرارية تدفق الغاز

الشيخ حمودي يستقبل خرازي ويثمن تسهيلات إيران لاستمرارية تدفق الغاز
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي صباح اليوم الثلاثاء كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، والوفد المرافق له ضم السيد عباس عراقجي مسؤول ملف المفاوضات النووية الإيرانية السابق.

العالم - إيران

وبحث الطرفان علاقات البلدين بابعادها التاريخية والسياسية والاقتصادية والشعبية، وتجاربهما، وسبل الاستفادة منها في تنمية مصالح البلدين، وتنسيق المواقف والمبادرات بما يسهم في ترسيخ استقرار المنطقة، وتعزيز الشراكة بين دولها وشعوبها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، ثمن الشيخ حمودي التسهيلات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستمرار تدفق الغاز إلى العراق رغم المضايقات التي تفرضها واشنطن وتعرقل تسليم الديون العراقية لإيران، مؤكدا حرص العراق على تعزيز علاقات ايجابية مع جميع دول المنطقة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

روابط ذات صلة

خرازي: العراق قادر على القيام بدور كبير في تثبيت الاستقرار بالمنطقة

خرازي: زيارة سلطان عمان لطهران مؤشر على العلاقات المتنامية بين إيران ودول الخليج الفارسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير ناقلة جند إسرائيلية محصّنة بعبوة ناسفة

وزير التعليم العراقي يستقبل خرازي ويبحثان التعاون العلمي المشترك بين البلدين

مفوضية انتخابات العراق تستبعد إجراء انتخابات برلمان كردستان ومجالس المحافظات معا

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين

بري يطالب الإتحاد الاوروبي مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين

الشيخ حمودي يستقبل خرازي ويثمن تسهيلات إيران لاستمرارية تدفق الغاز