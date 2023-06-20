بري يطالب الإتحاد الاوروبي مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين

العالم - لبنان

واكد بري على عمق العلاقات وتاريخيتها بين لبنان وأوروبا ، لافتاً الى أن إسم هذه القارة هو على إسم ابنة ملك مدينة صور ، معتبراً ان ما يجمع لبنان مع أوروبا هي روابط التاريخ والثقافة .

وفي الشأن الرئاسي جدد بري التذكير بموقفه بأن للخروج من الأزمة السياسية لا بد من التوافق والحوار بين كافة الأطراف مشيراً الى أنه كان قد دعا مرتين الى الحوار من أجل التوافق ورفضت هاتين الدعوتين ، قائلاً : بعدها ذهبنا الى 12 جلسة إنتخاب والنتيجة هي هي .

وفي موضوع النازحين السوريين أمل بري من الإتحاد الاوروبي المبادرة الى مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لهذه المسألة الإنسانية التي بلغت من الخطورة لم يعد بإستطاعة لبنان تحملها ، مؤكدا انه لم يعد جائزاً لا أخلاقياً ولا إنسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمه عن أزمة النازحين السوريين على لبنان والتي يجب أن تحل بعودة طوعية الى وطنهم الأم ومساعدتهم هناك .