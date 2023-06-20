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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

استشهد الفلسطيني، أمجد أبو جعص، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها أمس الإثنين، خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.

العالم-فلسطين

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانٍ مقتضب، أن المواطن أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عاماً) استشهد صباح اليوم الثلاثاء، في مشفى "رفيديا" الحكومي في مدينة نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحيّ في البطن.

وباستشهاد "الجعص" يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 6، بينهم طفل، إلى جانب إصابة 91 فلسطينيا منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة.

يُشار إلى أن "الجعص" التحق بنجله الشهيد "وسيم"، والذي استشهد يوم 25 كانون ثاني/يناير 2023، بعد مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في جنين وارتقى على أثرها 9 فلسطينيين.

والشهداء هم: أحمد يوسف صقر (15 عاما)، خالد عزام عصاعصة (21 عاما)، وقسام فصيل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي جبارين (21 عاما)، وأحمد خالد فايز دراغمة (19 عاماً) من طوباس واستشهد في جنين.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 8 من جنوده في العدوان العسكري الذي شنّه صباح أمس على جنين ومخيمها، بالإضافة إلى إعطاب 7 آليات عسكرية، وإصابة مروحة أباتشي تشارك في العدوان لأول مرة منذ 20 عاما.

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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جنين

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