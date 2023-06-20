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وزير التعليم العراقي يستقبل خرازي ويبحثان التعاون العلمي المشترك بين البلدين

وزير التعليم العراقي يستقبل خرازي ويبحثان التعاون العلمي المشترك بين البلدين
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمال خرازي والوفد المرافق له.

العالم- العراق

وأكد وزير التعليم خلال اللقاء أن العراق ومؤسساته الأكاديمية يتطلع إلى تعاون علمي وثقافي رصين من خلال تعضيد المجالات الإستراتيجية بين البلدين مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجامعات العراقية باتت تنافس نظيراتها في المنطقة على مستوى البحث العلمي والتصانيف العالمية مما يجعلها مؤهلة للاتفاقات الدولية المشتركة بشأن البحث العلمي داعيا بذات الوقت الى مزيد من الحوارات والبرامج بين المراكز البحثية لتطوير التعاون في هذا المجال.

من جهته أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي أن العراق يمتلك المقومات العلمية والثقافية والحضارية والطاقات والمواهب والإمكانات التي تمهد الطريق لمزيد من المؤشرات الهامة في الميادين العلمية والبحثية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مسارات البرامج المقترحة بين المؤسسات الجامعية والبحثية فضلا عن تحديد معالم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك يتولى المتابعة وتنفيذ البرامج في ضوء مخرجات التنسيق العلمي بين الجانبين.

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