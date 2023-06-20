'حماس' تنعى شهيديْها أبناء القسام: العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة

العالم- فلسطين

واعتبرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اليوم الثلاثاء، أن عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية، التي قُتل فيها 4 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون، بالإضافة إلى استشهاد منفذيْها؛ تأتي ردا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس في بيان: "نزف الشهيد القسامي خالد صباح أحد منفذي العملية البطولية جنوب نابلس والذي لحق برفيق دربه الشهيد القسامي مهند فالح شحادة، بعد أن نفذا عملية إطلاق نار بطولية جنوب نابلس عصر اليوم".

وأضافت الحركة: "نؤكد أن العملية البطولية التي سطرها أبناء القسام في ضفة العياش، هي ثأر لدماء القادة الشهداء الذين طالتهم يد الغدر الصهيونية في غزة، ورد على جرائمه بحق المسجد الأقصى المبارك وعدوانه على نابلس وجنين".

كما أكدت الحركة عبر موقعها الإلكتروني، أن "هذه العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة، التي ستقض مضاجع الاحتلال الصهيوني، وتحيل ليل جنوده ومستوطنيه إلى كابوس".

وأفادت تقارير صحافية بأن منفذي عملية إطلاق النار، هما أسيران محرران كانا يتشاركان في زنزانة واحدة في سجن مجيدو بين شهري تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، قبل أن يتم تحريرهما لاحقا.

وبحسب التقارير فإن أحد الشهيدن قضى في الأسرى مدة شهرين والأخر مدة أربعة أشهر، في قسم "حماس" في سجن مجيدو، واعتقلا بعد رشق مستوطنين بالحجارة في منطقة نابلس.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "العملية البطولية تأتي ردا على عدوان الاحتلال، أمس الإثنين، على مدينة جنين".

وأضاف القانوع: "نبارك عملية إطلاق النار ونحيي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".

بدوره، قال طارق سلمي، المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي": "نبارك العملية الفدائية بالضفة ونعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "العملية الفدائية البطولية تندرج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس".

وتأتي هذه التطورات، بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات.