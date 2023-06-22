التعاون بين إيران ودول الخليج الفارسي يدخل مرحلة جديدة

العالم - خاص بالعالم

أمير عبد اللهيان أجرى في الإمارات مباحثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكدين أهمية الإستفادة من المقومات الإقليمية الإيجابية بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين وإزدهارهما.

الوزير الإيراني التقى أيضا نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد ال نهيان وبحث معه العلاقات الثنائية وأهم قضايا المنطقة والعالم، ليؤكد بعد ذلك بأن التعاون بين إيران ودول الخليج الفارسي دخلت مرحلة جديدة مشيرا إلى أن كل من قطر وعمان والكويت والإمارات رحبت بالمبادرة التي قدمتها إيران لإنشاء مجمع للحوار والتعاون الإقليمي.

وأكد حسين أمير عبد اللهيان / وزير الخارجية الإيراني:"إن تعاون إيران مع دول الخليج الفارسي دخل مرحلة جديدة.. لقد بحثنا في الدول الأربعة التي شملتها جولتنا الإقليمية القضايا الثنائية وإزالة العراقيل أمام تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري والسياحي والعلمي والتقني، فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي رحبت هذه الدول بمبادرة إيران لإنشاء مجمع للحوار والتعاون الإقليمي".



واستهل وزير الخارجية الإيراني جولته الإقليمية الثلاثاء من قطر، حيث التقى خلال زيارته للدوحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لينتقل بعد ذلك إلى سلطنة عمان في زيارة تأتي بعد فترة قصيرة على زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الى طهران، وما حملته من رسائل إقليمية ودولية.

أمير عبد اللهيان التقى في مسقط كل من وزير المكتب السلطاني العماني سلطان بن محمد النعماني ونظيره العماني بدر البوسعيدي، وبحث معهما آخر المستجدات الدولية والإقليمية وعددا من الملفات الثنائية حيث أكد الجانبان دعمهما لكافة الجهود السلمية الرامية الى تحقيق السلام والاستقرار في العالم.

وفي الكويت التقى وزير الخارجية الإيراني كل من رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح ونظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الصباح وبحث معهما العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.جولة الوزير الإيراني تأتي تأكيدا على مواصلة طهران التطوير الشامل لعلاقاتها مع جيرانها، والتي تعتبر إحدى الدعائم الرئيسة لاستراتيجيتها الخارجية في ظل الديناميكية الإيجابية التي تشهدها المنطقة خاصة بعد الإتفاق الذي أبرمته إيران والسعودية برعاية صينية.







التفاصيل في الفيديو المرفق ...