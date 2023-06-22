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أجواء جولة وزير الخارجية الإيراني لدولة الإمارات

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد موفد قناة العالم إلى الامارات باختتام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في الامارات العربية المتحدة جولته الإقليمية التي استمرت3 أيام، وقادته أيضا إلى كل من قطر وعمان والكويت.

العالم - خاص بالعالم

وأشار موفدنا الى أن وزير الخارجية أمير عبد اللهيان أجرى في الإمارات مباحثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكدين أهمية الإستفادة من المقومات الإقليمية الإيجابية بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين وإزدهارهما.

ونوّه موفدنا أن هذه اللقاءات تأتي من خلال برنامج ايران في حسن العلاقات مع دول الجوار والتشاور والتنسيق المستمر بين ايران وجيرانها خاصة العربية منوها الى ان وزير الخارجية حاليا يتواجد في القنصلية الايرانية في دبي في لقاء مع اعضاء الجالية الايرانيه المقيمين في الامارات ثم سيتجه الى العاصمة طهران.

الوزير الإيراني التقى أيضا نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد ال نهيان وبحث معه العلاقات الثنائية وأهم قضايا المنطقة والعالم ليؤكد بعد ذلك بأن التعاون بين إيران ودول الخليج الفارسي دخلت مرحلة جديدة مشيرا إلى أن كل من قطر وعمان والكويت والإمارات رحبت بالمبادرة التي قدمتها إيران لإنشاء مجمع للحوار والتعاون الإقليمي.

وتأتي جولة الوزير الإيراني تأكيدا على مواصلة طهران التطوير الشامل لعلاقاتها مع جيرانها، والتي تعتبر إحدى الدعائم الرئيسة لاستراتيجيتها الخارجية في ظل الديناميكية الإيجابية التي تشهدها المنطقة خاصة بعد الإتفاق الذي أبرمته إيران والسعودية برعاية صينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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