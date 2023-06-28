كاميرا العالم ترصد أجواء إقامة مراسم دعاء عرفة في مدينة مشهد المقدسة

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى إدراج هذا اليوم في التقويم الوطني الايراني بيوم الدعاء من اجل التضرع للله عز وجل حيث يتم الدعاء في الحرم الرضوي الشريف في مدينة مشهد المقدسة، حيث ان كل الشوارع المتاخمة بالحرم تضج بالزائرين.

ولفت مراسلنا الى تأدية آلاف الزوار صلاة يوم عرفة في مرقد الإمام الثامن الإمام الرضا (ع) في مشهد (شمال شرق إيران).

وامتلأت المساجد في جميع أنحاء ايران بآلاف الناس من شباب وشيوخ ونساء، لأداء مراسم دعاء عرفة المعروف بفضله وأجره، والكل بين داع ومصل ومرتل للقرآن ويتوسل إلى الحي القيوم راجيا شفاعته.

وتتم تلاوة دعاء عرفة للإمام الحسين (ع) في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بعد صلاة الظهر والعشاء حتى غروب الشمس مع ترحيب كبير من الشعب الإيراني المسلم في جميع أنحاء البلاد.

و"دعاء عرفة" دعاء ينسب إلى الإمام الحسين (ع) الذي تلاه بحسب روايته يوم عرفة في صحراء عرفات بمكة مع أصحابه.

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