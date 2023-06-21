حزب الله يشيد بالتصدي البطولي لمقاومي جنين وبالعملية النوعية في 'عيلي'

العالم - لبنان

وادان حزب الله في بيانه، العدوان الصهيوني على مخيم جنين، مستنكرا بشدة الأعمال الوحشية والهمجية التي قامت بها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتها المتكررة على المخيم وجواره؛ حسب ما افاد به موقع العهد الاخباري.

كما اشاد حزب الله بـ "العملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة عيلي (شمالي رام الله)، التي أدت إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة وجرح آخرين"؛ مؤكدا بانها "تدل على جهوزية المقاومة وقدرتها في ضرب العدو والرد على جرائمه بالمكان والزمان اللذين تختارهما".

واضاف البيان : لقد كشفت مواجهات الأمس واليوم، يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وقدرتها على مواجهة أساليب الغدر الصهيوني وتلقين العدو الدروس والعبر التي ستجعله يفكر مليا قبل ارتكاب حماقات جديدة.

وفي الختام، وجه حزب الله لبنان، "كل التحايا لأرواح الشهداء الطاهرة، سائلا الباري تعالى العافية للجرحى ولشعبنا الفلسطيني المقاوم النصر والعزة".