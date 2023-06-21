رئيس الوزراء القطري يصل موسكو اليوم الأربعاء

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ويناقش رئيس الحكومة الروسية مع نظيره القطري، المسائل الآنية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والإنساني الروسي- القطري. وخلال ذلك سيتم تركيز اهتمام خاص على تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.

وأشار المكتب الصحفي للحكومة الروسية إلى أن روسيا ترتبط مع قطر، بتقاليد طويلة الأمد من الصداقة والتعاون. وقطر شريك مهم لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات بين الدولتين تقوم على مبادئ المنفعة المتبادلة واحترام المصالح.

من الآليات الرئيسية للتعاون بين حكومتي روسيا وقطر، اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني. ويترأس هذه اللجنة من الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

ونوه المكتب الصحفي للحكومة الروسية، بأن أحد أهم مجالات التعاون بين موسكو والدوحة هو القطاع الزراعي: خلال العام الماضي، زاد حجم تجارة المنتجات الزراعية بنسبة 50.9٪ ، بما في ذلك بفضل نمو توريد القمح الروسي وغيره من منتجات القمح الجاهزة. وفي الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام ، تضاعف تصدير المنتجات الزراعية من روسيا إلى قطر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم العمل النشيط في التحضير لاستضافة مونديال قطر وإقامته العام الماضي، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.